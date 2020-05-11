بنك رأس الخيمة يقدم تحويلات مجانية إلى بنجلاديش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”



أعلن بنك رأس الخيمة الوطني أمس السبت عن توسيع بصمته من خلال خدمات «راك» لتحويل الأموال، وذلك عن طريق فتح ممر تحويلات جديد إلى بنجلاديش بالشراكة مع بنك آسيا، وهو بنك تجاري خاص من الجيل الثالث. تسهّل خدمة «راك» لتحويل الأموال الآن التحويلات إلى حسابات بنك آسيا في غضون دقائق وإلى أي حساب مصرفي آخر في بنجلاديش في غضون 24 ساعة، وسيتم تقديم هذه الخدمة مجاناً لعملاء البنك لغاية 30 يونيو.

وتتيح خدمة «راك» لتحويل الأموال الآمنة من خلال سلسلة الكتل عبر منصة «ريبيل نت» (RippleNet) إجراء تحويلات فورية بأسعار تنافسية دون أي رسوم مخفية أو مبالغ مقتطعة من قبل البنك المستفيد. يمكن إجراء المعاملات باختيار خدمة «راك» لتحويل الأموال عبر منصة الخدمات المصرفية الرقمية الشاملة والحائزة جوائز، المتوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والتي يمكن الوصول إليها بكل راحة، أينما كنت.

وقد علّق الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنجلاند قائلاً: «نريد أن نوفّر راحة البال لمجتمع المغتربين البنجلاديشيين في هذه الأوقات الصعبة من خلال تقديم حلّ فريد وشامل للتحويلات المالية عبر خدمات راك لتحويل الأموال. وتماشياً مع استراتيجيتنا المتمثّلة في وضع احتياجات عملائنا في مقدمة أولوياتنا، يمكّن هذا الحل المغتربين البنجلاديشيين من إرسال الأموال بشكل فوري وآمن إلى بنجلاديش ببضع نقرات بسيطة من خلال تطبيقنا المصرفي الرقمي الحائز جوائز، بدون رسوم خفية وبأسعار تنافسية».

من جهته، قال الرئيس والمدير العام لبنك آسيا، محمد عرفان علي: «يسعدنا أن نتشارك مع بنك رأس الخيمة الوطني لتقديم حلّ التحويل الفوري الجديد هذا لمغتربينا المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. سوف يمثّل هذا الحل فصلاً جديداً في تاريخ التحويلات في بلدنا. وبالنظر إلى الوضع الحالي لوباء كوڤيد-١٩، فقد تنازلنا بشكل مشترك عن رسوم التحويل لمساعدة مغتربينا على إرسال الأموال بسهولة إلى عائلاتهم وأحبائهم في الوطن».