«أغذية»: ارتفاع الصادرات ونمو قطاع الدقيق والمأكولات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «مجموعة أغذية»، عن تفاصيل نتائجها المالية للربع الأول حيث سجلت إيرادات 571 مليون درهم، بنمو 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، في حين بلغ صافي الأرباح 27 مليون درهم.

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وسجلت إيرادات قسم الأعمال الزراعية التابع للمجموعة ما قيمته 273 مليون درهم وبنسبة نمو بلغت 21% على أساس سنوي، حيث إن مبيعات الدقيق عبر قنوات البيع بالتجزئة لم تحتفظ بمكانتها في السوق فحسب، بل حققت نمواً كبيراً ملحوظاً، إذ وصلت إلى 154 مليون درهم، وهو ما يعادل زيادة نسبتها 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تنامي الطلب محلياً بشكل ملحوظ وارتفاع مبيعات الصادرات، بما في ذلك العملية التجارية التي تم استكمالها من قبل برنامج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع تجارة القمح.

أما فيما يتعلق بقسم الأعمال الاستهلاكية التابع لأغذية، فقد بلغت إيراداته 298 مليون درهم، ما يعكس نمواً نسبته 6%على أساس سنوي، إذ ارتفع صافي إيرادات قطاع المأكولات بنسبة 21%على أساس سنوي مدفوعاً بقسم الأصناف التجارية ومعجون الطماطم والمأكولات المجمّدة في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر تزامناً مع استجابة المستهلكين للوضع الصحي السائد. كما بلغت إيرادات قطاع المياه والمشروبات 216 مليون درهم. ونمت أعمال قسم توزيع عبوات المياه سعة 5 جالونات على المنازل والمكاتب في الإمارات بشكل ملحوظ وبنسبة 8% على أساس سنوي، في حين حافظت محفظة المياه المعبأة على ريادتها في السوق من حيث الحصة السوقية والقيمة .

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس المحافظ الاستثمارية في «القابضة ADQ» ورئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية في معرض تعليقه على هذه النتائج: «إذ نتطلع إلى تعزيز قطاع أغذية ومشروبات يتسم بالكفاءة والفعالية، فإن نتائج مجموعة أغذية المالية للربع الأول من العام 2020، هي خير دليل على استراتيجية الشركة واستجابتها الاستباقية لظروف السوق التي تتسم بالتحديات مدعومة بسلسلة توريد مرنة وباستراتيجية تسيير أعمال متينة».