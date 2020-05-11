«أستارت كابيتال»: نجاح أول إغلاق صنــدوق استثمــار عقــاري فـي لنـدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت أستارت كابيتال، أن يو كابيتال إنفستمنت مانجمنت، المشروع المشترك بين كل من أستارت سبيشال أوبورتشونيتيز ويو كابيتال، وضعت اللمسات النهائية على أول عملية إغلاق لصندوق يو كابيتال 2. وبذلك ستضمن يو كابيتال إنفستمنت مانجمنت الحصول على رأسمال جديد بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لتوظيفه في المشاريع الاستثمارية.

ينصب تركيز يو كابيتال إنفستمنت مانجمنت على الاستثمار في تحديث المناطق في قلب المدينة، وتحويل العقارات الحديثة إلى أصول ذات جودة عالية تكون «نواةً للمستقبل»، ولا سيما في منطقة لندن الكبرى.

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ويسعى الصندوق إلى الحصول على مبلغ إجمالي يبلغ 400 مليون جنيه إسترليني، فضلاً عن مبلغ مماثل سيتم إنفاقه على الاستثمارات المستقبلية المشتركة. ويأتي رأس المال الذي جمعه الصندوق في عملية الإغلاق الأولى من جميع أنحاء العالم، ولا سيما من المستثمرين في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وتعتزم يو كابيتال إنفستمنت مانجمنت توظيف أموال صندوق يو كابيتال 2 في مجموعة من الفرص الاستثمارية مع التركيز على مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، وقطاع الضيافة. ومن المقرر أن تجري الشركة عملية إغلاق ثانية في نهاية يونيو 2020 مستهدفةً الحصول على رأسمال التزم الشركاء بدفعه مسبقاً وستقوم الشركة باتخاذ كل ما يلزم لإنجاح هذه العملية.

وبهذه المناسبة، علق الدكتور ستافروس سيوكوس، الشريك التنفيذي في أستارت كابيتال، قائلاً: «نحن سعداء بشراكتنا طويلة الأجل مع يو كابيتال. لقد حظيت عملية الإغلاق الأولى لصندوقنا بدعم غير محدود من قاعدة مستثمرينا في جميع العلم لتكون خير برهان على الثقة التي يوليها مستثمرونا في استراتيجيتنا المشتركة، وعلى قدرة سوق لندن العقاري على الصمود في وجه التحديات».

من جانبه، قال جورج فرحة: «تعتبر شركتنا عملية البحث عن فرص مميزة والمساهمة فيها فرصةً لا تعوض، ولا سيما في مدينة لندن. كما ترحب بانضمام المستثمرين من دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط للاستفادة من هذه الفرص في المملكة المتحدة بعد تجاوز حالة الوباء التي يمر بها العالم حالياً».