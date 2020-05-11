شكرا لقرائتكم خبر عن بنكان مصريان يجمعان 7 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر قولهما، أمس الأحد، إن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس/ آذار بلغت 121 مليار جنيه (7.7 مليار دولار). يبلغ عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 مارس آذار لأجل عام واحد، 15%. ونقلت الوكالة عن نائب رئيس البنك الأهلي المصري قوله إن البنك جمع نحو 82 مليار جنيه، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن حصيلة الشهادات بلغت 39 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

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