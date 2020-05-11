شكرا لقرائتكم خبر عن «الأردنية» تسعى إلى جدولة ديون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية: إنها طلبت إعادة جدولة مدفوعات ديون لشركات تأجير وبنوك بعد تراجع «غير مسبوق» في الإيرادات نتيجة وباء كورونا. وأوضحت في إفصاح للبورصة: إنها طلبت من شركات تأجير طائرات وموردين وبنوك إعادة جدولة الديون «لبضعة أشهر».

ولم تقدم الشركة التي لها شبكة واسعة بالمنطقة أرقاماً بشأن تراجع الإيرادات منذ أغلق الأردن مجاله الجوي في 18 مارس . وقالت الشركة: إنها ملزمة حتى الآن بدفع 16 مليون دينار (22.5 مليون دولار) قيمة تذاكر أعادها أصحابها.

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