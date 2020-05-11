راؤول نعمة: التدقيق يشمل جميع معاملات مصرف لبنان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة في مقابلة إن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي الذي أعلن عنه الشهر الماضي سيشمل جميع المعاملات في البنك. وكان رئيس الوزراء حسان دياب قال الشهر الماضي إن لبنان سيجري تدقيقاً في حسابات المصرف المركزي سعياً لإظهار الشفافية بعد الشروع في محادثات لإعادة هيكلة الدين مع الدائنين.

وأبلغ وزير الاقتصاد صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مدققاً جنائياً «سيفحص جميع المعاملات» لفهم أنشطة المصرف المركزي. وأضاف «أي مساعدات وما إلى ذلك. كل ما جرى».

وقال إن التدقيق الجنائي ستنفذه واحدة من ثلاث شركات اختيرت في إبريل نيسان -هي «كيه.بي.ام.جي» و«كرول وأوليفر» و«يمان» - دون تأكيد أي منها ستنفذ التدقيق فعليا.

وتعهد مجلس الوزراء بإعادة تشكيل القطاع المصرفي الذي تضرر من الأزمة ويأتي التدقيق في إطار إعادة هيكلة القطاع. (رويترز)