الأسهم في دائرة عدم اليقين.. مكانك راوح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في مستهل تداولات الأسبوع، في الوقت الذي حول سوق أبوظبي خسائره الصباحية إلى مكاسب في نهاية الجلسة بنسبة 1.41% بدعم «القيادية» التي ضغطت بدورها على سوق دبي المالي، وانخفض مؤشره 1.09%، وسط هدوء نسبي وسيولة محدودة.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 256.3 مليون درهم، منها 182.7 مليون درهم في دبي، و73.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 184.6 مليون سهم، توزعت بواقع 162.8 مليون سهم في دبي، و22 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة، وجاء ذلك من خلال 4967 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.41% عند مستوى 4118.73 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 1.78%، مستفيداً من ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.29%، و«أبوظبي التجاري» 1.49%، في مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.59%.

وزاد قطاع العقار 2.41% مع ارتفاع «الدار» 2.38%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.92%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 1.79% أي بالنسبة ذاتها التي زادها سهم «اتصالات».

وعلى العكس، انخفض قطاع الاستثمار 2% مع نزول «العالمية القابضة» 2.44%، و«إشراق» 0.75%.

وتراجع قطاع الطاقة 0.22% بعد تراجع «دانة غاز» 0.76%، في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.36%.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.09% إلى مستوى 1901.58 نقطة مع تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وانخفض قطاع البنوك 1% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.72%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.03%.

وتراجع قطاع العقار 1% بفعل تراجع «إعمار العقارية» 0.81%، و«إعمار

للتطوير» 2.46%، و«إعمار مولز» 0.87%، و«الاتحاد العقارية» 2.82%، و«داماك» 0.35%، و«ديار» 1.52%.

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وهبط قطاع الاستثمار 0.84% إثر هبوط «دبي للاستثمار» 0.89%، و«سوق دبي المالي» 0.73%، و«شعاع كابيتال» 0.68%.

وتراجع قطاع النقل 0.9% مع تراجع «العربية للطيران» 1.92%، و«الخليج للملاحة» 1.62%، فيما استقر «أرامكس» من دون تغيير.

اتجاه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 33 مليون درهم، مغلقاً عند 2.44 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 29.5 مليون درهم، وأقفل عند 8.57 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً نحو 21 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 3.42 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي التجاري» بقيمة 24.5 مليون درهم، مغلقاً عند 4.1 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» الذي استقطب سيولة قدرها 20.4 مليون درهم، وأقفل عند 11.6 درهم، ثم «الدار» بتداولات بلغت 12.57 مليون درهم، ليغلق عند 1.72 درهم.

واقتصرت الارتفاعات في سوق دبي، على ثلاثة أسهم فقط، تقدمها «دار التكافل» بنسبة ارتفاع 4.13 % مغلقاً عند 0.579 درهم، وعلى العكس، جاء في مقدمة المتراجعين «السلام القابضة» بنسبة 4.66% مغلقاً عند 0.266 درهم.

وعلى صعيد سوق العاصمة، كان أكبر الرابحين «رأس الخيمة العقارية» بنسبة ارتفاع 2.92% مغلقاً عند 0.353 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة تراجع 4.87% إلى 2.15 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 8.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 415 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و7 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و11.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 18.7 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 25.25 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.95 مليون درهم محصلة شراء العرب، و7.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و5.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 25.25 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب، مشترياتهم على أسهم شركات «أمانات»، و«الدار»، و«إعمار مولز»، و«دبي إكس بي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار للتطوير»، و«أبوظبي التجاري»، و«ديار».

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 18.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 14.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و نحو 4 ملايين درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 18.6 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 14.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و4 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي.