خطأ تقني وراء إيقاف تداول سهم «أبوظبي الإسلامي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



قال مصرف أبوظبي الإسلامي، إنه نظراً لخطأ تقني وفني تعذر الإفصاح عن البيانات المالية للمصرف في الوقت المقرر يوم 7 مايو/أيار 2020، مما أدى إلى إيقاف التداول على السهم لفترة محددة يوم الأحد 10 مايو.

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إيقاف التداول على أسهم «أبوظبي الإسلامي» مؤقتاً، و«ذلك نظراً لعدم التزام المصرف بالإفصاح عن البيانات المالية».

وأشار السوق في بيان، إلى أنه «تم إيقاف التداول على أسهم الشركة اعتباراً من اليوم ولحين إشعار آخر».

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي في إفصاح لسوق أبوظبي: «يهم مصرف أبوظبي الإسلامي توضيح أنه ملتزم بأعلى معايير الإفصاح، وبجميع الأنظمة الصادرة عن هيئة السلع والأوراق المالية، وأنه عمل على حل المشكلة ونشر البيانات المالية».

وحقق «أبوظبي الإسلامي» صافي أرباح 269.7 مليون درهم خلال الربع الأول بانخفاض 55%، فيما بلغت الإيرادات 1.29 مليار درهم، بحسب بيان صحفي نشر يوم الخميس.