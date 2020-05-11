إلغاء محادثات اندماج «عمان والإمارات» و«فينكورب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قرر مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة عدم المضي قدماً في خطة الاندماج مع شركة «فينكورب» نظراً لعدم وضوح الرؤية في الظروف الحالية على مستوى العالم وعدم اليقين بشأن المستقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أواخر أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي عن إرسال عرض اندماج محتمل لمجلس إدارة شركة المركز المالي العماني «فينكورب»، مشيرة إلى أنها تلقت في ذلك الوقت رداً من المركز المالي يعبر عن موافقته على الدخول في مناقشات لتقييم المنافع المتبادلة.