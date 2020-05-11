شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جمال الدين: تحسن فى صادرات الذهب بعد ارتفاع سعر الأوقية عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن صادرات مصر من الذهب ستتحسن الفترة المقبلة مع بداية فتح الدول الأخرى لأسواقها بالاضافة إلى ارتفاع سعر الأوقية عالميًا لتصل إلى متوسط 1700 دولار للأوقية، لافتًا إلى أن أكثر الدول التى نصدر لها الذهب هى الإمارات وكندا وهى أسواق واعدة فى استيراد الذهب من مصر .

وأضاف وليد جمال الدين فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التوقع لحجم الصادرات خلال الفترة المقبلة سيكون صعبًا جدًا خاصة وأن اقتصاديات معظم دول العالم التى تصدر لها مصر مـتأثرة من جائحة انتشار فيروس كورونا، ولا تزال المصانع والأسواق متوقفة لدى الكثير منها، بالاضافة إلى أن هناك تعطلا للتحويلات البنكية فى الدول المتوقفة بسبب إغلاق البنوك ما يؤثر بصورة نسبية على الصادرات حاليًا.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن حجم الصادرات المصرية من مواد البناء بلغت فى عام 2019 نحو 5 مليارات و250 مليون دولار، وتعتبر أبرز السلع التصديرية التى نصدرها هى الذهب فى صورته الخام، والحديد والصلب الذى يصدر كمنتج نهائى أو قطع من الحديد ومن أبرز الدول المستهدفة هى الإمارات والسعودية وليبيا فى حالة استقرار أوضاعها الأمنية فهى مستمرة فى الاستيراد من مصر فى أوقات مختلفة.

Advertisements

يذكر أن صادرات مصر من الأدوات الصحية والسيراميك تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 لتبلغ ما قيمته نحو 64 مليون دولار، مقارنة بنحو 74 مليون دولار خلال نفس الفترة من الربع الأول من العام الماضي 2019 بتراجع 13.5%.

وأشار تقرير مواد البناء الصادر من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والذى أرسلت نسخه منه إلى المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية إلى استحواذ 9 دول " ليبيا، ألمانيا، اليمن، بريطانيا، الأردن، تركيا، السودان، فرنسا، السعودية" على 72% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 46.107 مليون دولار.

ولفت إلى انخفاض صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 22% خلال أول 3 أشهر من العام لتسجل نحو 31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.