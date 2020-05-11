شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس غرفة مواد البناء: تضرر صادرات قطاع العزل جراء تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن صادرات قطاع المواد العازلة والعزل الحرارى تضرر بصورة كبيرة جراء تفشى فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن طلبيات التصدير التى كانت موجهة للسعودية وكينيا ودول أخرى توقفت بسبب تضرر حركة التجارة الدولية نتيجة كورونا.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مواد البناء بكل القطاعات كانت تؤدى أداءً تصديريًا جيدًا قبل أزمة كورونا، وكانت ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة التى تحقق نسب تصديرية متميزة، لكن مع انتشار الفيروس تراجع الطلب الخارجى بصورة ملحوظة.

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وقال الدكتور كمال الدسوقى، إن الإستراتيجية التى تم تدشينها للقطاع تتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، والتى تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، لكن مع فيروس كورونا فإن تنفيذ كل الرؤى والخطط تضررت.

وأشار إلى أن أبرز المحاور التى تتضمنها الإستراتيجية الخاصة بقطاع المواد العازلة، تشمل دراسة الأسواق التصديرية، ودعم مصدرى القطاع من خلال رد الأعباء التصديرية، ومساندة الشركات الصغيرة فنيًا وماليًا عبر مساعدتها فى الحصول على تمويلات لتنفيذ خططها التطويرية.

وتابع: وضعت الإستراتيجية ضمن أولوياتها، فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا؛ لقلة المنافسة فيها، واستغلال اتفاقية الكوميسا الموقعة بين مصر وبعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى بعض الدول الأوروبية تستحوذ على معظم صادرات القطاع، ومنها إيطاليا وألمانيا، فى حين تتمثل الخطة الجديدة فى التواجد بشكل أكبر فى الأسواق الأفريقية.