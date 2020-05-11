شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.74، طيلة ثبات المقاومة 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.74 ومستوى المقاومة 11.50.