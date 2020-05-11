الخزف يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 11-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الخزف (2040) الارتفاع في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 30.00، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 5.89% بما يعادل 1.65 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد السهم من الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 35.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.85 ومستوى المقاومة 33.00.
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