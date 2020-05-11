شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً لسابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.82% بما يعادل -0.10 نقطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 12.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 10.58.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.60 ومستوى المقاومة 13.00.