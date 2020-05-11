شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الحكير (4240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.44% بما يعادل -0.08 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 17.00 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.00.