شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأندلس (4320) ارتفاعاً في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 3.57% بما يعادل 0.56 نقطة، مصحوباً في هذا الارتفاع بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يسيطر الاتجاه الصاعد على حركة السهم بالمدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.90، وذلك طيلة ثبات الدعم 15.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.80 ومستوى المقاومة 16.90.
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