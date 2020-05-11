شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يظل ينخفض بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط – تحليل صباحي – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.36، وذلك طيلة ثبات المقاومة 7.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.36 ومستوى المقاومة 7.00.