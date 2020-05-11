بحر العرب يسقط انخفاضاً – تحليل صباحي – 11-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بحر العرب (7201) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المهم 30.00، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -5.12% بما يعادل -1.55 نقطة، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 30.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 25.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 32.00.
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