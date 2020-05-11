شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كيان السعودية (2350) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.82، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.68 ومستوى المقاومة 8.71.