الدريس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الدريس (4200) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.14% بما يعادل -1.20 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 58.00، ليستهدف بعدها على المدى القصير مستوى المقاومة المحوري 67.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.80 ومستوى المقاومة 58.00.
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