شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليلامس المؤشر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.82% بما يعادل 54.38 نقطة. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 6,444.71 استعداداً لكسره، طيلة ثبات المقاومة 6,999.34. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,444.71 ومستوى المقاومة 6,999.34. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 101 عدد أسهم الشركات الخاسرة 81 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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