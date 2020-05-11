شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يبدا بالتراجع -تحليل صباحي- 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر امس الأحد كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق عند مستوى 5173 نقطة، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 5400 نقطة، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه إمكانية تراجع المؤشر لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,147 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,197 نقطة