شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقترب من مقاومة محورية -تحليل صباحي- 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا في الأجل القصير، حيث اغلق امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند مستوى 8907 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 9000 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,836 وبين مستوى المقاومة هو 8,985 نقطة