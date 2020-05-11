شكرا لقرائتكم خبر عن يتصدرها الموالح.. تعرف على أسباب ارتفاع التضخم الشهري في أبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية وسجل (107.5) نقطة لشهر أبريل الماضي، مسجلاً ارتفاعًا قدره (1.6%) عن شهر مارس الماضي.
ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من الأسباب لهذا الارتفاع، حيث كانت أسعار مجموعة الفاكهة في صدارة المجموعات السلعية التي قادت الارتفاع بنسبة (13.9%)، يليها مجموعة الخضراوات بنسبة (9.5%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%).
وفسرت بيانات جهاز الإحصاء على وجه التحديد السلع التي أدت إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.4%، وعلى رأسها ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة، ومجموعة التفاح، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الفاكهة، بالإضافة إلى مجموعة الخضراوات والتي ارتفعت بنسبة (9.5%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات أوراق، والخضراوات الدائمة، فضلاص عن ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 9.1% نتيجة ارتفاع أسعار أسماك طازجة والمجمدة ومجموعة السمك المملح والمدخن.
أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت أيضًا بنسبة (5.5%)، ويرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع أســعـار مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة، ومجموعة الطيور، كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.1%).
وأوضح التقرير أن قسم الملابس والأحذية حقق ارتفاع قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).
أما قسم الرعاية الصحية فقد حققت ارتفاعًا قدره (0.3%)، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية، بينما انخفض قسم النقل والمواصلات بنسبة بلغت (-1.0%)، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص، كما سجل قسم الثقافة والترفية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.5(%
وأخيرا سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%)، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.8%).
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