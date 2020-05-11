ماذا حدث في أسواق النفط خلال الربع الأول من 2020؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسواق النفط حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتصعيد الحكومات العالمية عمليات إغلاق الأنشطة الاقتصادية وفرض القيود والتدابير للحد من تفشي انتشار هذا الوباء وكذلك التراجع الحاد في الطلب على النفط ، كما شهدت الأسعار انخفاضًا لم تشهده منذ حوالي 17 عامًا بتسجيله 20 دولارًا للبرميل خلال شهر مارس الماضي وفيما يلي أهم ما شهدته أسواق النفط خلال الثلاث أشهر الأولي من عام 2020 والتي كانت كالتالي .. 1- انخفاض الطلب العالمي على النفط. 2- انخفاض الإمدادات العالمية مع مخاوف بشأن تخمة الإمدادات في عام 2020. 3- ارتفاع في مستويات المخزون النفطي العالمي. Advertisements 4- تهاوي أسعار النفط الخام العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002. يذكر أن الطلب العالمي على النفط انخفض خلال الربع الأول من عام2020 بلغ نحو 79مليون برميل مقارنة مع الربع السابق حيث بلغ نحو 92.9 مليون برميل حيث انخفض طلب الدول الصناعية بنحو 2.8 مليون برميل يوميا ليصل لـ 45.5مليون برميل بينما تهاوى طلب الدول النامية والمتحولة بنحو 5.1 مليون برميل ليصل إلي47.4مليون برميل يوميا .

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