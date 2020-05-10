شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 10 - 5 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10 - 5 - 2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.





إيقاف تداول 48 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 48 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المنصورة للدواجن، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جلاكسو سميثكلاين، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحى، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأهلي للتنمية والاستثمار، التعمير والاستشارات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسماعيلية مصر الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية للصناعات الهندسية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العبوات الطبية، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للزيوت والصابون، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المجموعة المصرية العقارية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، أسمنت سيناء، السويس للأسمنت.

وتم أيضا إيقاف تداول أسهم؛ مصر بني سويف للأسمنت، بنك فيصل الإسلامي، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لصناعة الكيماويات، الدولية للمحاصيل الزراعية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بى انفستمنتس القابضة.





البورصة تخسر 790 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعة بصعود أسم قيادية، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 790 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 549.573 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 229.2 مليون ورقة مالية بقيمة 536.5 جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 5.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.59%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 36.2 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10257 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11725 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، فى أولى أيام تداوله بنسبة 1.83%.

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بايونيرز

تبدأ شركة بايونيرز القابضة للاستمثارات المالية، اليوم الأحد، تنفيذ 5 عمليات استحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم 5 من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك من خلال عمليات مبادلة أسهم بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالبورصة المصرية.

وتعد عملية الاستحواذ، سابقة فريدة من نوعها فى السوق المصرى والأسواق العربية، حيث تتم بموجبها الاستحواذ على 5 من شركات المجموعة من خلال مبادلة أسهم فى نفس الوقت وهى:

- الاستحواذ على نسبة 9.42% من أسهم رأس مال شركة القاهرة للاسكان.

- الاستحواذ على نسبة 50.25% من أسهم رأس مال الشركة المتحدة للاسكان والتعمير.

- الاستحواذ على نسبة 19.35% من أسهم رأس مال شركة الكابلات الكهربائية المصرية.

- الاستحواذ على نسبة 51.14% من أسهم راس مال شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

- الاستحواذ على نسبة 41.56% من أسهم رأس مال شركة الجيزة العامة للمقاولات.