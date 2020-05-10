البنك التجارى الدولى يلزم عملائه بإرتداء الكمامة قبل دخول الفروع بدءا من غد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن البنك التجارى الدولى - مصر، قرر إلزام عملائه والمترددين على الفروع بضرورة ارتداء قناع الوجة الطبى "الكمامة" قبل التوجه لزيارة الفروع.

يأتى ذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على أن يتم تطبيق ذلك اعتباراً من غد الاثنين الموافق 11 مايو 2020.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تلقى خطاباً من هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الإحتياجات الفورية للأسر التي تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة في الصندوق الوطني للطوارئ والأزمات، وأضاف أن البنك تبرع أيضاً بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس كوفيد 19.

وأعرب عز العرب، خلال الخطاب عن تقديره وفخره كمواطن مصري بكافة المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أننا نحتاج جميعاً اليوم ـ أكثر من أي وقت مضى ـ للتكاتف مع شعوب القارة الأفريقية في مواجهة عدونا المشترك COVID-19.