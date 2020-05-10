شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق العمل بفرع بنك بلوم بالقاهرة الجديدة للاشتباه فى إصابة موظف بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر بنك بلوم مصر، تعليق العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتًا إثر الاشتباه فى إصابة أحد الموظفين بالفرع، مع توجيه العملاء لأقرب فرع فى نفس المنطقة وهو فرع " الياسمين".

وتم الإبلاغ عن الاشتباه فى إصابة الموظف أول أمس الجمعة 8 مايو، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والعمل على تعقيم الفرع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك التنسيق لإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم.

ومن أجل الحفاظ على سلامه العملاء والعاملين، يستمر بنك بلوم مصر فى تطبيق إجراءات الوقايه والقيام بعمليات التعقيم المستمر لكافة إدارات البنك وشبكة فروعه، واضعا التدابير الإحترازية فى مقدمة أولوياته بما يتوافق مع توجهات الدولة فى ظل الأزمه الراهنه.

وفى ظل الإجراءات الإحترازية التى يتخذها بنك بلوم مصر للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وفقا للإرشادات المعتمدة من وزاره الصحة، وحرصًا على سلامة العملاء وكافة العاملين بالبنك.