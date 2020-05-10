شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر: حجم العمليات المصرفية عبر المحمول ارتفع بنسبة 130% خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن هناك 53% زيادة فى عدد مشتركى الإنترنت البنكى خلال شهرين، مشيرًا إلى أنه جرت زيادة عدد العاملين فى خدمة العملاء ببنك مصر، لأن هناك عددا هائلا من الاتصالات يتلقاها البنك خلال تلك الفترة الحالية.



وتابع المغربى، خلال لقائه فى برنامج بنوك واستثمار المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن بنك مصر أصدر حوالى مليون بطاقة من بطاقات ميزة، مشيرًا إلى أن هناك 130% زيادة فى حجم العمليات المصرفية التى تمت عبر الهاتف المحمول خلال شهرين.

وواصل مغربى، أن البنك يهتم بالشركات الصغرى والشركات الكبرى ويدعمهم بشكل كامل، مشيرا إلى أنه تم إنشاء خدمة عملاء للشركات متخصصة فى تقديم الخدمات للشركات، وأن عدد عملاء البنك حاليا وصل إلى 13 مليون عميل.



من جانب أخر، أعلنت مجلة ذا بانكر التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز العالمية، حصول بنك مصر جائزة عملية العام فى أفريقيا لعمليات التوريق لسنة 2020، وذلك للعام الثانى على التوالى من مجلة ذا بانكر "فاينانشال تايمز" العالمية، وذكر بنك مصر في بيان له، أن الحصول على تلك الجائزة يأتي وفقاً لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك في كل مجال لمعرفة البنك الفائز في كل تصنيف على حدا، حيث تعد هذه الجائزة شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم ذا بانكر العالمية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة.