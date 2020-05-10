شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات طلب الدول الصناعية والنامية على النفط 2020.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن إنخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام2020بلغ نحو 79مليون برميل مقارنة مع الربع السابق حيث بلغ نحو 92.9 مليون برميل وفي هذا السياق انخفض طلب الدول الصناعية بنحو 2.8 مليون برميل يوميا ليصل لـ 45.5مليون برميل بينما تهاوى طلب الدول النامية والمتحولة بنحو 5.1 مليون برميل ليصل إلي47.4مليون برميل يوميا يأتي ذلك في ظل القيود المفروضة على السفر وإجراءات العزل العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد

وأشار التقرير الصادر عن "أوابك " تحت عنوان "الأوضاع البترولية العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "covid 19 "، أن التوقعات تشير إلي تراجع قياسي في الطلب العالمي على النفط في عام2020 بنحو6.9مليون برميل يوميا مسجلا 92.8 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام السابق ويعد هذا التراجع هو الأول منذ عام 2009 حيث يتوقع إنخفاض طلب الدول الصناعيه بنحو 4 مليون برميل ليصل إلى 43.9 مليون برميل يوميا، كما يتوقع إنخفاض طلب الدول النامية والمتحولة بنحو2.9 مليون برميل يوميا ليصل إلى 48.9 مليون برميل يوميا.

وأشارالتقرير، إلي تباطئ نمو الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري خلال عام 2019 وذلك على خلفيه مشاكل متعلقه بالبنيه التحتيه تزامنا مع قيام شركات النفط الصخري بخفض الإنفاق تحت ضغط المستثمرين اللذين طالبو بالتركيز على تنمية الأرباح بدلاً من زياده الإنتاج.

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وأوضح التقرير، إلي أن خفض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2020 يعزى بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في أسعار النفط الخام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد متوقعا تراجع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري خلال شهر أبريل 2020 بمقدار 194 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق وهو الإنخفاض الشهري الخامس على التوالي والذي يعد أكبر هبوط شهري منذ بدء الإحتفاظ بالسجلات،ليصل لـ 8.709 مليون برميل يوميا، كما يتوقع تراجع الإنتاج إلى 8.526 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو2020.

وأوضح التقرير، أن عدد الحفارات العاملة تشهد تراجعا مستمرا منذ بداية عام 2019 ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال عام2020 وذلك وفقا للتقرير الشهري لإنتاجية الحفر لشهر أبريل 2020 الصادرعن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.