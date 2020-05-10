شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"دبى" تخسر 2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.82% رابحاً 54.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6682.91 نقطة، فيما تراجعت بورصة دبى بنسبة 1.1% وخسر رأس المال السوقي 2.19 مليار درهم ليغلق عند مستوى 278.95 مليار درهم، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين للجلسة الخامسة على التوالي.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% رابحاً 54.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6682.91 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.38% رابحاً 235.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7208.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 148.1 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفع 101 سهماً، فيما تراجع 81 سهماً.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.49%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.10%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.90%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.28%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.66%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.83%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.84%.

وجاء سهم "أسواق المزرعة"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 10%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 6.38%، فيما جاء سهم "بحر العرب" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.12%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 4.75%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 3.40%.

بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.02% خاسراً 49.56 ليغلق عند مستوى 4812.36 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% خاسراً 57.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5173.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.83% خاسراً 34.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4103.43 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.36%، خاسراً 54.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3980.19 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 49.2 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون دينار كويتى عبر 4677 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%.

Advertisements

وجاء سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.03%، ثم شركة المركز المالي الكويتي بنسبة 4.71%، فيما تصدر سهم "شركة المجموعة المشتركة للمقاولات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.51% ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 9.09%، ثم شركة سنرجي القابضة بنسبة 8.48%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.90% خاسراً 11.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1268.25 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بختام التعاملات 2.2 مليون سهم بقيمة 302.9 ألف درهم.

وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 44.34% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.50%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 2.72%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.06% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.09% خاسراً 21.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1901.58 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 162.9 مليون سهم محققة ما قيمته 182.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3793 صفقة لعدد 33 سهماً.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.67%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وارتفعت 3 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.13%، ثم بنك المشرق بنسبة 1.56%، ثم سهم مصرف السلام البحرين 0.98%، فيما تراجع 26 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.66%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.43%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.7 مليون ورقة بقيمة 33.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.81%.