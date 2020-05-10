شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات يصدر تقرير شكاوى عملاء المحمول ضد الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقرير الربع الأول حول إستجابة شركات المحمول لشكاوى مستخدمى الاتصالات، وذلك عبر موقعه الإلكتروني، يأتى ذلك فينا أطلق الجهاز فى وقت سابق موقع جديد لتلقى شكاوى عملاء الاتصالات، وذلك عبر خطوط ساخنة و واتساب و بريد إلكتروني.

وينشر الخليج 365 تقرير جهاز تنظيم الاتصالات فيما يلى:

وكان التقرير الشهرى لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشفت عن زيادة حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد عن 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الاشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و95.34 فى ديسمبر 2019.

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فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلى3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و3.15 مليون فى يناير 2020.

وبلغ مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و6.62 مليون فى يناير 2019.

وفي عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلي المصري 93.4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.