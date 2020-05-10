شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم: المركزى يتخذ 14 إجراء للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصري اليوم الأحد 10-5-2020 العديد من الأحداث من أبرزها, إعلان البنك المركزى المصرى عن اتخاذ 14 إجراء وقرارا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى

البنك المركزى يتخذ 14 إجراء للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد المصرى.

أعلن البنك المركزى المصرى عن اتخاذ 14 إجراء وقرارا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ إنطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر البنك المركزي - في تقرير له صدر اليوم الأحد، أن بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل برنامج المسئول الحكومى المحترف.

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فاعليات إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "المسئول الحكومى المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كان فى استقبال الوزيرين الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وبحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، كما شهد فعاليات الاطلاق عبر تقنية الفيديوكونفرنس كلا من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وزير المالية: 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في شهرين.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة وبمراعاة تحقيق المصلحة العامة في المرحلة التي تمر بها البلاد، وبمراعاة الحفاظ علي التوازن مع قدرة الدولة علي الاستمرار في إدارة الأزمة الراهنة الصعبة جدا؛ وبما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ علي مستوى معيشة المواطنين.

ضخ 242 مليون جنيه استثمارات جديدة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

أعلنت شركة الأسكندرية لتداول الحاويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم عن ضخ نحو 242 مليون جنيه استثمارات جديدة العام المالى 2020-2021.

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وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم، أنها ستدعم المستشفيات العامة والجامعية بمحافظة الاسكندرية بمبلغ 6 ملايين جنيه فى اطار دورها المجتمعي، لافتة إلى أنه تم التصديق على الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2020-2021، والتى تستهدف تحقيق إيراد نشاط يصل لنحو 2.7 مليار جنيه، بجانب استهداف تحقيق 1.5 مليار جنيه أرباح.

القابضة للنقل البحرى: خطة تطوير شاملة للعربية المتحدة للشحن.

أعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، عن تفاصيل انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، والتى عقدت برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، لافتة إلى أن الجمعية أكدت على وضع خطة شاملة للشركة من النواحى المالية والفنية والإدارية والتسويقية وتحديد مشروعات تلك الخطة والجدوى منها.

وطلبت أن يتم إعداد تلك الخطة ومصادر تمويلها خلال شهرين وعرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى .

وزير الإسكان يصدر قراراً بندب الدكتور عبدالخالق عبدالرحمن للعمل مساعداً للوزير.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بندب الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن عواد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، للعمل مساعداً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، ندباً كاملاً لحين انتهاء مدة ندبه القائم.

ونص قرار وزير الإسكان على أن يتولي الدكتور مهندس عبدالخالق عبدالرحمن، مباشرة المهام المتعلقة بالشئون الفنية للوزارة، ومنها: مساعدة الوزير في أداء مهامه المتعلقة بالنواحي الفنية لمشروعات الوزارة، والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة الفنية للوزارة، والإشراف والمتابعة الفنية للقطاعات والجهات المختلفة التابعة للوزارة، ومراجعة وتقديم التقارير الفنية اللازمة للوزير، وكذا المساعدة في جميع الأعمال الأخرى المسندة من الوزير.

الرقابة على الصادرات: تطبيق أحدث النظم الدولية فى إجراءات الفحص وسحب العينات.

المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على منح الاعتماد لوحدة الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة تفتيش من الفئة الأولى طبقاً للمواصفة الدولية IEC17020:2012/ISO في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لعلامات وملصقات عبوات المنتج النهائي لقواطع التيار الكهربائي.

وقال المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هذا الاعتماد يأتي استكمالاً للنهج الذي تببناه الهيئة للتوافق مع أعلى معايير الجودة الدولية، حيث تأتى الهيئة في مقدمة الجهات الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -19001، كما أن جميع معامل الهيئة حاصلة على شهادة الجودة أيزو -17025 في مجال فحص المواد الغذائية والصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة في مصر الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -17065 في مجال مطابقة الجودة للأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز المسال.