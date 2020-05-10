مشيداً بالوضع المالي للدولة.. وزير المالية: إجراءات تقشفية حال استمرار أزمة كورونا

أكد وزير المالية، محمد معيط، صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن، وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تسببت فيها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف معيط، خلال اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، إن الوضع المالي والاقتصادي صامد بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.

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وأشار وزير المالية إلى أنه في حال استمرار تداعيات الأزمة لفترات ممتدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعاً اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائبيّ وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر إبريل 2020 في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.