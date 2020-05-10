شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق تتقدم بملف زيادة رأس المال إلى هيئة سوق المال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن تقدمها، يوم الخميس الماضي، بملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح.
علما أن مجلس إدارة الشركة وافق، أبريل الماضي، على توصية اللجنة التنفيذية للشركة على زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال بدلاً من 150 مليون ريال.
وخفضت الإدارة المبلغ المقترح للزيادة بناءً على توصية المستشار المالي نظراً للظروف الاقتصادية الحالية.
كذلك تتوقع الشركة استلام مبلغ 50 مليون ريال من برنامج الاستدامة الحكومي لدعم الشركات المتعثرة.
ومن المُقرر أن تُعيد الشركة تقييم تكلفة بعض الأصول التي ترغب الشركة بشرائها، بالإضافة إلى إعادة جدولة القروض البنكية مما يحسن السيولة النقدية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2019.
وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والإنخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.
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