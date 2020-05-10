شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة تتقدم بطلب تخفيض رأسمالها لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت المدينة عن تقدمها، اليوم الأحد، بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى، في نوفمبر الماضي، بتخفيض رأس المال بنسبة 26%، من 1.892 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 189.2 مليون سهم إلى 140 مليون سهم بعد التخفيض.

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وقالت الشركة، إنه سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للشركة والاقتراض وسيتضمن تعميم المساهمين جميع التفاصيل، كما لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على عمليات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 41.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات والإيرادات الأخرى إضافة إلى انخفاض طفيف في المصاريف الإدارية والعمومية.