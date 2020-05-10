شكرا لقرائتكم خبر عن القناة للتوكيلات الملاحية تضيف نشاط السياحة لنشاطها وتستثمر 17 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تعديل نظامها الأساسى بما يسمح لها بممارسة نشاط السياحة بجانب استهداف استثمار نحو 17 مليون جنيه العام المالى 2020-2021.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإنه تم اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2020-2021، خلال الجمعية التى عقدت برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، باستهداف تحقيق 91 مليون جنيه إيرادات، ونحو 235 مليون جنيه أرباح مستهدفة خلال الجمعية العامة العادية، فيما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة بحيث يمكن للشركة ممارسة نشاط السياحة الفئة "أ" مع بيع تذاكر الطيران والسفن والوكالة عن طريق شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى .

وبحسب بيان الشركة فإن نص المادة الثالثة أصبح كالتالى "غرض الشركة، هو القيام بكافة اعمال الوكالة البحرية أمين السفينة وأمين الحمولة والسمسار البحرى وأعمال ونشاط السياحة العامة، وبيع تذاكر الطيران والسفن والوكالة عن طريق شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى، والرحلات والتخليص الجمركى، ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحرى والبرى فى داخل وخارج البلاد، وتملك وتاجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكل وسائل النقل.

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الحدث المهم، وكذا تقديم كل خدمات النقل للبضائع، والأشخاص داخل البلاد وخارجها، كما يجوز للشركة أن تشارك بأي وجه من الوجوه، أو تشترى أيًا من الجهات، التى تزاول أعمال مشابة لنشاطها، أو التى تعاونها على تحقيق أغراضها فى مصر أو الخارج.

وللشركة أن تقوم بذاتها أو بالاشتراك مع الغير بأي نشاط استثماري يكون مكمل، أو مرتبط بنشاطها الأساسى.