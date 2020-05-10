شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.82% بختام تعاملات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% رابحاً 54.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6682.91 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.38% رابحاً 235.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7208.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 148.1 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفع 101 سهماً، فيما تراجع 81 سهماً.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.49%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.10%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.90%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.28%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.66%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.83%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.84%.

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وجاء سهم "أسواق المزرعة"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 10%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 6.38%، فيما جاء سهم "بحر العرب" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.12%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 4.75%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 3.40%.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب، عن أنها ستعمل في مرافقها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بطاقة استيعابية تصل إلى 30% حتى إشعار آخر، وذلك امتثالاً لقرار إغلاق المدينة الصناعية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها، وتواصل الشركة مراقبة انتشار فايروس كورونا المستجد COVID-19 عن كثب على المستوى العالمي، وأكدت أن صحة وسلامة موظفينا وخدمة عملاؤنا دائماً على رأس أولوياتها.