شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: انخفاض الإمدادات النفطية بالربع الأول من 2020 لـ99.8 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" تحت عنوان "الأوضاع البترولية العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "covid 19 "، علي انخفاض الإمدادات النفطية "النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي" خلال الربع الأول من عام 2020 إلى نحو 99.8 مليون برميل يوميا.

وفي هذا السياق انخفضت إمدادات دول اوبك مسجله 33.2 مليون برميل يوميا وذلك على خلفيه التراجع الحاد في إنتاج دوله ليبيا إلى جانب استمرار تراجع كل من إيران وفنزويلا بينما ارتفع إمدادات دول خارج "أوبك " 66.6 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير الصادرة عن منظمة "أوابك" والتي حصلت الخليج 365 علي نسخة منه، إلي أن التوقعات تشير إلى انخفاض الامدادات النفطية العالمية خلال عام 2020 على خلفيه الاتفاق التاريخي بين دول "أوبك بلس" بشان خفض قياسي لإنتاج النفط الخام يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مايو 2020 كما أنه من المتوقع أن تاتي تخفيضات إضافيه من دول أخرى مثل الولايات المتحده الأمريكيه و كندا.

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وأشار التقرير، إلي أنه فيما يتعلق بالإتفاق الجديد لدول أ بلس بشأن خفض إنتاج النفط فإنه تم التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون بينهم الموقع في 10 ديسمبر 2016 والذي تم اعتماده فى الإجتماعات اللاحقه وكذلك ميثاق التعاون المواقع في 2 يوليو2019 وكذلك دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للنفط الخام إلى المساهمه في الجهود الرماية إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وأيضا التأكيد على دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج ومراجعة أحوال أسواق النفط ومستويات الإنتاج ومستوى الالتزام بإعلان التعاون بمساعدة كل من اللجنة الفنية المشتركة والأمانة العامة لأوبك وكذلك الاجتماع في 10يونيو 2020 لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.

وبدأ تحالف أوبك + ، الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.