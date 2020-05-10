شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رحلة برميل النفط × 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة وصفت بـ"التاريخية" تعصف بأسواق الذهب الأسود، وعلى الرغم من توصل مجموعة أوبك+ مؤخرا لاتفاق وصف هو الآخر "بالتاريخى" يضمن خفضا فى الإنتاج النفطى بقيمة 10 ملايين برميل يوميا، إلا أن سعر النفط أخذ فى التدنى ووصل أدنى مستوياته على الإطلاق الاثنين الماضى، فهوى برميل النفط الأمريكى لـ 37 دولار مدفوعاً بركود حاد فى الطلب العالمى على الذهب الأسود وكان العامل الرئيسى فيه وباء كورونا الذى خلف شللا فى الحياة العامة.

ولكن ليست هذه الأزمة الأولى فى عالم أسواق الذهب الأسود، ونرصد من خلال الفيديو التالى رحلة برميل النفط في 12 عاما..

ففى عام 2008

شهد النفط تسارعا فى هبوط أسعاره مدفوعا بالأزمة المالية العالمية

ليبلغ سعر البرميل الواحد 45 دولارا

وفى مطلع 2010

عاودت أسواق النفط الانتعاش بخروج العالم من براثن أزمته الاقتصادية

فوصل سعر البرميل 71 دولارا

وفى مطلع 2011

قفزت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل

أما مع عام 2012

تحسن مزاج الاقتصاد العالمى

وواصلت أسعار النفط صعودها لتتخطى الـ112 دولارا للبرميل

وكذلك فى

عام 2013

شهدت أسعاره استقرارا تراوح بين 110 - 113 دولارا للبرميل

وفجأة

ومع عام 2014

عاد للهبوط مجددا

مدفوعا بتخمة نفطية

فبلغت أسعاره مستويات انخفاض قياسية خلال 5 سنوات

وحقق خام برنت 57 دولارا للبرميل

وأيضا فى مطلع 2015

بلغ سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل

أما فى 2016

شهدنا الانخفاض الأكبر لأسعار الذهب الأسود خلال 14 عاما

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فهبطت الأسعار لـ27 دولارا للبرميل

وبسبب كثافة الإنتاج

حتى نفدت السعة التخزينية للمنتجين والمستهلكين أيضاً

إلى أن جاء اتفاق أوبك+ فى نوفمبر من العام نفسه

وضم الاتفاق 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 عضوا بمنظمة الأوبك

وتضمن خفضا يوميا فى الإنتاج بلغ 1.2 م/ب/ى

وفى ديسمبر 2016

انضمت دول من خارج أوبك للاتفاق بقيادة روسيا

بخفض يومى للإنتاج قدر بـ 600 ألف برميل

وفى عام 2017

دخل الاتفاق حيز التنفيذ وأسواق النفط تتنفس الصعداء ليتجاوز سعر البرميل 55 دولارا

وعادت أسعار النفط لتواصل الصعود مجددًا فى 2018 محققة 65 دولارا للبرميل

وفى 2019

شهدت أسواق النفط استقرارا مع تجديد أوبك الاتفاق ليحتفظ برميل النفط بسعر 65 دولارا

حتى جاء فبراير 2020

لتعاود أسعار النفط الهبوط الحاد مدفوعة بوباء كورونا

ليصل سعر برميل برنت 25.6 دولار

وأخيرا فى أبريل الماضى

أقرت أوبك + أكبر خفض بتاريخ إنتاج النفط

ليتجاوز الـ10 ملايين برميل يوميا

ومن المتوقع فى مايو المقبل

أن نشهد بداية تنفيذ الاتفاق

برأيك هل يمكن لاتفاق أبك + إنقاذ سوق الذهب الأسود من الانهيار؟