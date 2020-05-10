فيديو.. رحلة برميل النفط × 12 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة وصفت بـ"التاريخية" تعصف بأسواق الذهب الأسود، وعلى الرغم من توصل مجموعة أوبك+ مؤخرا لاتفاق وصف هو الآخر "بالتاريخى" يضمن خفضا فى الإنتاج النفطى بقيمة 10 ملايين برميل يوميا، إلا أن سعر النفط أخذ فى التدنى ووصل أدنى مستوياته على الإطلاق الاثنين الماضى، فهوى برميل النفط الأمريكى لـ 37 دولار مدفوعاً بركود حاد فى الطلب العالمى على الذهب الأسود وكان العامل الرئيسى فيه وباء كورونا الذى خلف شللا فى الحياة العامة.
ولكن ليست هذه الأزمة الأولى فى عالم أسواق الذهب الأسود، ونرصد من خلال الفيديو التالى رحلة برميل النفط في 12 عاما..
ففى عام 2008
شهد النفط تسارعا فى هبوط أسعاره مدفوعا بالأزمة المالية العالمية
ليبلغ سعر البرميل الواحد 45 دولارا
وفى مطلع 2010
عاودت أسواق النفط الانتعاش بخروج العالم من براثن أزمته الاقتصادية
فوصل سعر البرميل 71 دولارا
وفى مطلع 2011
قفزت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل
أما مع عام 2012
تحسن مزاج الاقتصاد العالمى
وواصلت أسعار النفط صعودها لتتخطى الـ112 دولارا للبرميل
وكذلك فى
عام 2013
شهدت أسعاره استقرارا تراوح بين 110 - 113 دولارا للبرميل
وفجأة
ومع عام 2014
عاد للهبوط مجددا
مدفوعا بتخمة نفطية
فبلغت أسعاره مستويات انخفاض قياسية خلال 5 سنوات
وحقق خام برنت 57 دولارا للبرميل
وأيضا فى مطلع 2015
بلغ سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل
أما فى 2016
شهدنا الانخفاض الأكبر لأسعار الذهب الأسود خلال 14 عاما
فهبطت الأسعار لـ27 دولارا للبرميل
وبسبب كثافة الإنتاج
حتى نفدت السعة التخزينية للمنتجين والمستهلكين أيضاً
إلى أن جاء اتفاق أوبك+ فى نوفمبر من العام نفسه
وضم الاتفاق 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 عضوا بمنظمة الأوبك
وتضمن خفضا يوميا فى الإنتاج بلغ 1.2 م/ب/ى
وفى ديسمبر 2016
انضمت دول من خارج أوبك للاتفاق بقيادة روسيا
بخفض يومى للإنتاج قدر بـ 600 ألف برميل
وفى عام 2017
دخل الاتفاق حيز التنفيذ وأسواق النفط تتنفس الصعداء ليتجاوز سعر البرميل 55 دولارا
وعادت أسعار النفط لتواصل الصعود مجددًا فى 2018 محققة 65 دولارا للبرميل
وفى 2019
شهدت أسواق النفط استقرارا مع تجديد أوبك الاتفاق ليحتفظ برميل النفط بسعر 65 دولارا
حتى جاء فبراير 2020
لتعاود أسعار النفط الهبوط الحاد مدفوعة بوباء كورونا
ليصل سعر برميل برنت 25.6 دولار
وأخيرا فى أبريل الماضى
أقرت أوبك + أكبر خفض بتاريخ إنتاج النفط
ليتجاوز الـ10 ملايين برميل يوميا
ومن المتوقع فى مايو المقبل
أن نشهد بداية تنفيذ الاتفاق
برأيك هل يمكن لاتفاق أبك + إنقاذ سوق الذهب الأسود من الانهيار؟
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