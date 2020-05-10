الاقتصاد

فيديو.. رحلة برميل النفط × 12 عاما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رحلة برميل النفط × 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة وصفت بـ"التاريخية" تعصف بأسواق الذهب الأسود، وعلى الرغم من توصل مجموعة أوبك+ مؤخرا لاتفاق وصف هو الآخر "بالتاريخى" يضمن خفضا فى الإنتاج النفطى بقيمة 10 ملايين برميل يوميا، إلا أن سعر النفط أخذ فى التدنى ووصل أدنى مستوياته على الإطلاق الاثنين الماضى، فهوى برميل النفط الأمريكى لـ 37 دولار مدفوعاً بركود حاد فى الطلب العالمى على الذهب الأسود وكان العامل الرئيسى فيه وباء الذى خلف شللا فى الحياة العامة.

ولكن ليست هذه الأزمة الأولى فى عالم أسواق الذهب الأسود، ونرصد من خلال الفيديو التالى رحلة برميل النفط في 12 عاما..

 

ففى عام 2008

 

شهد النفط تسارعا فى هبوط أسعاره مدفوعا بالأزمة المالية العالمية

 

ليبلغ سعر البرميل الواحد 45 دولارا

 

وفى مطلع 2010

 

عاودت أسواق النفط الانتعاش بخروج العالم من براثن أزمته الاقتصادية

فوصل سعر البرميل 71 دولارا

 

وفى مطلع 2011

 

قفزت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل

 

أما مع عام 2012

تحسن مزاج الاقتصاد العالمى

 

وواصلت أسعار النفط صعودها لتتخطى الـ112 دولارا للبرميل

 

 

وكذلك فى

عام 2013

 

شهدت أسعاره استقرارا تراوح بين 110 - 113 دولارا للبرميل

 

وفجأة

 

ومع عام 2014

عاد للهبوط مجددا

مدفوعا بتخمة نفطية

فبلغت أسعاره مستويات انخفاض قياسية خلال 5 سنوات

 

وحقق خام برنت 57 دولارا للبرميل

 

وأيضا فى مطلع 2015

 

بلغ سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل

 

أما فى 2016

 

شهدنا الانخفاض الأكبر لأسعار الذهب الأسود خلال 14 عاما

 

Advertisements

فهبطت الأسعار لـ27 دولارا للبرميل

 

وبسبب كثافة الإنتاج

 

حتى نفدت السعة التخزينية للمنتجين والمستهلكين أيضاً

 

إلى أن جاء اتفاق أوبك+ فى نوفمبر من العام نفسه

 

وضم الاتفاق 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 عضوا بمنظمة الأوبك

 

وتضمن خفضا يوميا فى الإنتاج بلغ 1.2 م/ب/ى

 

وفى ديسمبر 2016

انضمت دول من خارج أوبك للاتفاق بقيادة روسيا

 

بخفض يومى للإنتاج قدر بـ 600 ألف برميل

 

وفى عام 2017

 

دخل الاتفاق حيز التنفيذ وأسواق النفط تتنفس الصعداء ليتجاوز سعر البرميل 55 دولارا

 

وعادت أسعار النفط لتواصل الصعود مجددًا فى 2018 محققة 65 دولارا للبرميل

 

وفى 2019

 

شهدت أسواق النفط استقرارا مع تجديد أوبك الاتفاق ليحتفظ برميل النفط بسعر 65 دولارا

 

 

حتى جاء فبراير 2020

 

لتعاود أسعار النفط الهبوط الحاد مدفوعة بوباء كورونا

 

ليصل سعر برميل برنت 25.6 دولار 

 

وأخيرا فى أبريل الماضى

 

أقرت أوبك + أكبر خفض بتاريخ إنتاج النفط

 

ليتجاوز الـ10 ملايين برميل يوميا

 

ومن المتوقع فى مايو المقبل

 

أن نشهد بداية تنفيذ الاتفاق

 

برأيك هل يمكن لاتفاق أبك + إنقاذ سوق الذهب الأسود من الانهيار؟

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رحلة برميل النفط × 12 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا