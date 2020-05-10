شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسهم فى صعود المؤشر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت معظم بورصات الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، ولقيت الأسهم السعودية دعما من ارتفاع أسعار النفط، في حين دفعت أسهم البنوك بورصة دبي للبهوط.

جرت تسوية خام برنت يوم الجمعة بارتفاع 1.51 دولار، بما يعادل 5.1 بالمئة، إلى 30.97 دولار للبرميل بعدما قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى قياسي متدن، في حين مضى مزيد من الولايات في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.8 بالمئة، وقاد المكاسب سهم البنك السعودي البريطاني الذي زاد 4.8، كما صعد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.7 بالمئة.

وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.5 بالمئة. وأوردت رويتزر نقلا عن مصدرين أن أرامكو تسعى لإعادة هيكلة صفقة شراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عقب انخفاض قيمة الأخيرة أكثر من 40 بالمئة بعد انهيار في أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا. وارتفع سهم سابك 1.3 بالمئة.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 1.1 بالمئة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات، 1.7 بالمئة بينما نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 1.4 بالمئة. وارتفع سهم أكبر ينوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 2.3 بالمئة.

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وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6683‭‭ ‬‬نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 1.4 بالمئة إلى 4119 نقطة.

دبي.. خسر المؤشر 1.1 بالمئة ليسجل 1902 نقطة.

البحرين .. هبط المؤشر 0.9 بالمئة إلى 1268 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3469 نقطة.

الكويت.. فقد المؤشر 1.1 بالمئة ليسجل 5173 نقطة.