شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الثقة فى مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، عن نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 7 مايو، والتى اعتمدت كلا من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية 2019، كما وافقت الجمعية على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية، بحسب بيان للبورصة، على إعادة انتخاب وتعيين ذات مجلس الإدارة الحالى بكامل تشكيله لدورة جديدة، ليكون تشكيل المجلس ومدته 3 أعوام، كالتالى منى صلاح الدين ذو الفقار رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذى-مستقل)، ياسر سليمان هشام الملوانى نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)، كريم على عوض عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، وكلا من تاكليس أرابوجلو، مروان نبيل العربى، زبير سومو، عبد الله خليل المطوع، خالد مانع سعيد العتيبة، رمزى زكي، أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين مستقلين.

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كما ضمت أعضاء مجلس الإدارة جون شيفال عضو مجلس إدارة ممثل DF EFG3 Limited ،وتيمونى كولينز عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثل RA MENA Holdings LTD، اليزابيث كريتشلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثل RA Holding LTD.

وأقرت الجمعية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين عن عام 2019، ووافقت الجمعية على تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020، وأقرت التبرعات خلال عام 2019 والتى بلغت 21 مليون جنيه، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2020 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.