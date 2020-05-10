شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام التعاملات مدفوعاً بصعود أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعة بصعود أسم قيادية، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 790 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 549.573 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 229.2 مليون ورقة مالية بقيمة 536.5 جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 5.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.59%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 36.2 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10257 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11725 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، فى أولى أيام تداوله بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 717 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.