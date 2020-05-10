شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت.. وشركات تؤجل عموميتها بسبب الحظر الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.02% خاسراً 49.56 ليغلق عند مستوى 4812.36 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% خاسراً 57.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5173.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.83% خاسراً 34.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4103.43 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.36%، خاسراً 54.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3980.19 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 49.2 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون دينار كويتى عبر 4677 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%.

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وجاء سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.03%، ثم شركة المركز المالي الكويتي بنسبة 4.71%، فيما تصدر سهم "شركة المجموعة المشتركة للمقاولات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.51% ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 9.09%، ثم شركة سنرجي القابضة بنسبة 8.48%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة التقدم التكنولوجي، عن التعاقد المباشر لتوريد وتركيب وصيانة مستفشى ميداني لمكافحة مرض فيروس كورونا المستجد لصالح شركة نفط الكويت بقيمة إجمالية قدرها 2.23 مليون دينار، منوهة إلى أن مدة تنفيذ العقد هي 11 يوماً لتوريد وتشغيل بنود أمر الشراء المتعاقد عليه ضمن المدة المحددة، ومدة الضمان المجاني 3 سنوات.

وفى سياق آخر أعلنت شركات النخيل للإنتاج الزراعى، الأرجان العالمية العقارية، عن تأجيل الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والتى كان مقرر عقدها بتاريخ 18 مايو، لموعد آخر، على أن يتم تحديده بعد التنسيق مع الجهات الرسمية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الحظر الكلي على كافة المناطق في دولة الكويت.