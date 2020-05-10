شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: برنامج المسئول الحكومى المحترف يستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، برنامج المسؤول الحكومى المحترف ألذى تشارك فيه الوزارة بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية، يعطى رسالة قوية إن الحكومة مهتمة بتنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والتأكيد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وتدريب المهارات على التعاون مع المواطنين.

وتفتتح الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومى المحترف، على منصتها التدريبية الرقمية، بحضور كل من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية و الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.

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كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد نظمت فى فبراير الماضي حفل تخرج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وقالت الدكتورة رشا راغب، آنذاك بأن لدينا 92 شابًا سفيرًا إفريقيًا على استعداد للتألق والانطلاق ووضع بصماتهم أينما ذهبوا، وحماسةٌ بأنه ومنذ بداية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة وقد مكن وطور وألهم 279 شابًا إفريقيًا من 45 دولة ليصبحوا قادة المستقبل وأصحاب رؤى مفادها ازدهار قارتنا الحبيبة".

وقدمت نصيحةً إلى الخريجين قائلةً: "حددوا أهدافكم بدقة، وأعملوا بجهد، ولا تستسلموا أبدًا ستتحقق كل أحلامكم، ونحن هنا دائما لمساعدتكم ونصحكم ودعمكم، وستبقى مصر دائمًا بيتكم الثاني، وستبقى الأكاديمية الوطنية للتدريب المكان الذي بدأت فيه قصتكم لتغيير التاريخ والمستقبل".