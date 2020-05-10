شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث محافظات جديدة تنضم لبرنامج المسؤول الحكومى المحترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومى المحترف بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الوزارة وفرت برامج تطبيقات رقمية متطورة لبرنامج المسئول الحكومى المحترف الذى تشارك فيه الوزارة بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه يستهدف تنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وتدريب المهارات على التعاون مع المواطنين.

وأوضح الوزير فى مؤتمر صحفى بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ورشا راغب مدير الاكاديمية والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن الوزارة نتشارك مع جميع الجهات الفاعلة فى تنفيذ هذا البرنامج والذى ياتى فى إطار سياسة الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن شكلا وموضوع.

وأضاف قائلا: "قامت الحكومة برقمنة الخدمات ولكن يجب أن يقترن ذلك برفع مستوى خبرات ومهارات موظفى الدولة مثل العمل الجامعى وفن التواصل والعرض والمهارات والخبرات التى يتطلبها العمل المعاصر".

Advertisements

كما أكد الدكتور عمرو طلعت فى المؤتمر الصحفى، على أهمية ارتكاز هذه الدورات على التعليم الرقمى إذ دفعت الجائحة الحالية إلي الاعتماد عليه فيما قد تدفعنا الظروف الحالية إلي الاعتماد بشكل أكثر علي تلك الوسائل.

فيما قالت الدكتور رشا راغب مدير الاكاديمية، نستهدف مقدمى الخدمات من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى بدأت فى اربع محافظات فى القاهرة والجيزة وإسكندرية و بورسعيد، ونسعى لامتداد المنظومة لأكثر من محافظة البحيرة والشرقية وكفر الشيخ وتنفيذ الأمر أونلاين.