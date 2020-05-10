ضخ 242 مليون جنيه استثمارات جديدة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأسكندرية لتداول الحاويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم عن ضخ نحو 242 مليون جنيه استثمارات جديدة العام المالى 2020-2021.
وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم، أنها ستدعم المستشفيات العامة والجامعية بمحافظة الاسكندرية بمبلغ 6 ملايين جنيه فى اطار دورها المجتمعي، لافتة إلى أنه تم التصديق على الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2020-2021، والتى تستهدف تحقيق إيراد نشاط يصل لنحو 2.7 مليار جنيه، بجانب استهداف تحقيق 1.5 مليار جنيه أرباح.
كما وافقت الجمعية العامة للشركة على إقراض الشركة العربية المتحدة للشحن، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى نحو 12.7 مليون جنيه لشراء معدات جديدة للعمل فى محطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة.
كما أحيطت الجمعية العامة للشركة بقرار مجلس الإدارة الخاص بمساهمة الشركة بنسبة 13% فى راس مال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتقدر النسبة بنحو 65 مليون جنيه، طبقا لقرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ 19 أغسطس 2019.
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