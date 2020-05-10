- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 بـ 745 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر، استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وبلغ سعر الذهب 745 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر.أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 : 638.55 جنيه.
عيار 21 : 745 جنيها.
عيار 24 : 851.40 جنيه.
الجنيه الذهب : 5960 جنيها.
السعر العالمى " الأوقية" : 1702 دولار.
وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال أمس، إن ارتفاع سعر برميل البترول لثانى أسبوع علي التوالي و انخقاض اليورو أمام الدولار لـ 1.084 أدى إلى هبوط أسعار المعدن النفيس بأكثر من 15 دولارا مسجلا 1702 دولار للأوقية.
وقال، إن أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى تسجل ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكى إيرانى في العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة عالميا، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تخطت الـ 10 %وهو ما أثر سلبا على حجم مبيعات الذهب فى مصر.
وكانت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، قررت إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 أيام وهي الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلي يوم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 بـ 745 جنيها للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.