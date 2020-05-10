شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.1% بالختام وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.09% خاسراً 21.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1901.58 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 162.9 مليون سهم محققة ما قيمته 182.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3793 صفقة لعدد 33 سهماً.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.67%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وارتفعت 3 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.13%، ثم بنك المشرق بنسبة 1.56%، ثم سهم مصرف السلام البحرين 0.98%، فيما تراجع 26 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.66%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.43%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.7 مليون ورقة بقيمة 33.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.81%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركات أملاك للتمويل، الأغذية المتحدة، المصرف الخليجى التجاري، عن نتائج اجتماعات مجلس الإدارة يوم الخميس الماضى، حيث ناقش مجلس إدارة الشركة الأولى أعمال الشركة الاعتيادية، ووافق مجلس إدارة الشركة الثانية على محضر الاجتماع السابق، وتم مراجعة نشاطها عن الفترة المنتهية في 30 إبريل من قبل المجلس، وأعربوا عن رضاهم عما تم إنجازه، وناقش مجلس إدارة الأخيرة، الأمور الداخلية والتقارير الدورية للمصرف.

فيما أعلنت شركة أورينت يو ان بي تكافل، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الأربعاء الموافق 13 مايو لعام 2020، عن طريق البث بخدمة الفيديو، وذلك للنظر في إقرار النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

وأعلنت شركة دبي للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 13 مايو، عبر تقنية البث بواسطة الفيديو لإقرار النتائج المالية للربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس لعام 2020.