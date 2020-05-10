شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للنقل البحرى: خطة تطوير شاملة للعربية المتحدة للشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، عن تفاصيل انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، والتى عقدت برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، لافتة إلى أن الجمعية أكدت على وضع خطة شاملة للشركة من النواحى المالية والفنية والإدارية والتسويقية وتحديد مشروعات تلك الخطة والجدوى منها.

وطلبت أن يتم إعداد تلك الخطة ومصادر تمويلها خلال شهرين وعرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى .

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وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه تم اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020-2021، باستهداف تحقيق 22.6 مليون جنيه إيرادات وخسائر تبلغ 13.3 مليون جنيه خلال عام الموازنة .

كما اعتمدت الجمعية العامة الخطة الاستثمارية الجديدة لضخ نحو 12.7 مليون جنيه تمويل بقرض من شركة الاسكندرية لتداول الحاويات لشراء عدد من المعدات للعمل بمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة خلال عام الموازنة.

وشددت الجمعية العامة على أهمية استغلال الموارد وتعظيم العوائد مع الالتزام بتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات .